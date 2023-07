GdS – Osimhen ad un bivio: non si esclude la cessione. David il candidato numero uno per sostituirlo

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano ieri sera De Laurentiis ha convocato tutto il CDA per discutere delle strategie di mercato. Oltre al CEO Andrea Chiavelli erano presenti anche Rudi Garcia e il capo scouting Maurizio Micheli. Si è discusso anche delle alternative in caso di cessione di Osimhen. Si valuta in caso di cessione del nigeriano Jonathan David, canadese classe 2000, che ha già sostituito Osimhen al Lille. Le valutazione su questo attaccante sono tutte positive, ma non è l’unico profilo seguito dal Napoli.