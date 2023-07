C&F -Champions 2024/2025, possibile scontro tra squadre della stessa federazione ai gironi

La Uefa studia la nuova Champions League. Saranno diverse le novità proposte dal massimo organo calcistico in Europa. Ci dà qualche spunto Calcio e Finanza. Ecco cosa scrive il noto portale:

“Le 36 squadre saranno suddivise in quattro urne da nove in base al ranking individuale stabilito all’inizio della stagione (coefficiente di cinque stagioni, inclusa la stagione precedente. La prima fascia in Champions League include il detentore del titolo del torneo e le prime otto squadre nel ranking per club, in Europa League la prima fascia include le prime nove squadre classificate. Le fasce 2, 3 e 4 includono tutte le altre squadre secondo il loro ordine di ranking. Ciascuna squadra sarà sorteggiata contro due avversarie di ognuna delle quattro urne, giocando una partita in casa e una in trasferta contro di loro. In linea di principio, i club della stessa Federazione non verranno sorteggiati l’uno contro l’altro nella fase a girone unico. Eccezionalmente, per le Federazioni con quattro o più squadre in questa fase potrà essere consentita al massimo una partita per squadra contro un’altra squadra della stessa Federazione, se questo sarà l’unico modo per evitare una situazione di stallo nel sorteggio”.