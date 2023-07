L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un particolare riguardante un ex obiettivo di mercato del Napoli. Secondo il quotidiano parlando dei giapponesi il Milan non sta più trattando con Daichi Kamada, centrocampista di 26 anni svincolato dall’Eintracht. Kamada piaceva molto al Napoli fino a poche settimane fa, ma era stato superato dai rossoneri. Questo segnala un ritorno sul mercato e nuove valutazioni in corso.”