CdS – Kilman sempre il preferito per sostituire Kim. La richiesta eccessiva blocca al momento l’affare

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting per sostituire Kim. Secondo il quotidiano l’obiettivo principale sarà comunque sostituire Kim, il difensore da inserire in un reparto già collaudato con Rrahmani, Juan Jesus e Ostigard. La lista dei candidati è la solita, ma il favorito sembra essere Max Kilman, inglese di 24 anni che proviene dal futsal. Lui è molto apprezzato e costa molto, il Wolverhampton chiede circa 40 milioni di euro. Il Napoli sta cercando il modo migliore per convincere Kilman a lasciare i Wolves: dopo aver respinto la prima offerta di 35 milioni di euro, gli inglesi hanno proposto a Max di prolungare il contratto fino al 2027. Tuttavia, il Napoli non si arrende e continua nella sua strategia senza retrocedere.