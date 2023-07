Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato del Napoli, considerando che oggi c’è stata la conferenza stampa e un summit di mercato:

“Oggi c’è stato un vertice tra ADL e Gracia, Chiavelli e Micheli, che farà le veci del direttore sportivo in questo momenti. Si è parlato della questione difensore; vedremo se arriverà Itakura. Poi ha parlato di giocatori in scadenza: Zielinski è il primo nome di Maurizio Sarri per il post Milinkovic, ma il Napoli lo valuta 25 milioni, cifra ritenuta eccessiva da Lotito. Su Lozano è una situazione da valutare, e se dovesse andare via piace Karlsson. Infine, il Napoli sta cercando di comprare Caprile dal Bari, per poi girarlo in prestito all’Empoli, ma ancora non c’è l’accordo sull’ingaggio”.