Nuove maglie SSC Napoli, il particolare orario per la partenza delle vendite e l’apertura di un nuovo store nel centro della città

Oggi alle ore 15, a bordo della nave da crociera MSC Europa, Aurelio De Laurentiis ha presentato le nuove divise per la stagione 2023/2024. Un evento speciale e non solo per la presenza dello scudetto sul petto per la prima volta dopo 33 anni, ma anche per presentare le nuove partnership con lo slogan “A new 3ra”. In compagnia del presidente c’erano Valentina De Laurentiis, sua figlia, i dirigenti di eBay e MSC Crociere, il sindaco Gaetano Manfredi e il governatore Vincenzo De Luca.

Presentate soltanto le prime due, Home ed Away, le altre verranno presentate in altre occasioni. Di norma, l’acquisto delle nuove maglie risulta un importante rito rispettato da tantissimi tifosi, specie durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Quest’anno anche i meno avvezzi a questa “tradizione” acquisteranno la nuova maglia grazie alla presenza dello scudetto sul petto.

Quando e dove partirà la vendita delle nuove divise? Sarà possibile acquistare i nuovi kit Home ed Away sul sito ufficiale del Napoli e il nuovo store su eBay. L’orario è davvero singolare: le vendite partiranno oggi alle 19:26, proprio per richiamare l’anno di fondazione della squadra quest’anno campione d’Italia. La vendita “fisica”, invece, partirà in Via Calabritto mercoledì, quando, sempre alle 19:26, sarà inaugurato il nuovo store ufficiale del calcio Napoli.