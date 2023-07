Gazzetta – Sostituto Kim: Itakura ha detto sì al Napoli. Trattativa agli sgoccioli

Sembra essere in dirittura d’arrivo l’operazione Kō Itakura al Napoli. Il giapponese è stato identificato come sostituto di Kim Min-jae e non dovrebbe mancare molto al suo trasferimento in maglia azzurra.

Stando a quanto si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che in questi ultimi giorni la società stia spingendo con il Borussia M’gladbach per trovare l’accordo definitivo.

L’offerta dei partenopei è stata di 12 mln di euro, anche se i tedeschi ne hanno chiesti più di 15. Nonostante questa differente valutazione, l’intesa non sembra essere molto lontana, soprattutto quando da parte di entrambi i club c’è la volontà di chiudere l’affare.