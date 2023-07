CdS – Nuovo ds Napoli: tre le idee da prendere in considerazione

Dopo aver ufficializzato la separazione da Cristiano Giuntoli, divenuto Football Manager della Juventus, il Napoli è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo.

Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tre sono le opzioni da esaminare: scegliere uno tra Leonardi Mantonavi e Maurizio Micheli, cedere il posto ad Antonio Sinicopri (genero di ADL), oppure lasciare il posto a un “mister X” ancora da individuare.

Per il momento, la situazione rimane in stand by. Il Napoli dovrà trovare una soluzione entro e non oltre il 15 settembre.