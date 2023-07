Gazzetta – Il PSG potrebbe rilanciare per Osimhen se dovesse partire Mbappè

Il futuro di Osimhen non è ancora scritto.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Napoli potrebbe partire se dovesse arrivare un’offerta monstre da parte dei parigini: “Ma se davvero partisse Mbappé ecco che gli sceicchi del Qatar finirebbero per mostrare tutta la potenza economica per prendersi Osimhen, vale a dire uno dei pochi attaccanti a livello internazionale capace di poter rilanciare le ambizioni europee di un Psg cui non è mai riuscito di sollevare la Champions. E se dopo la partenza di Messi subiranno anche quella del fuoriclasse francese avrebbero assolutamente bisogno di un colpo eclatante per riacquisire prestigio”.