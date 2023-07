CorrSport – Itakura in orbita Napoli: sarà lui l’erede di Kim?

Ko Itakura sembrerebbe sempre più vicino al Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il difensore giapponese piace agli azzurri e la trattativa potrebbe decollare dopo le parole del suo agente, che avrebbe aperto più di una porta ai partenopei in una dichiarazione fatta ieri ad un giornalista arabo sul futuro del suo assistito: “Il giapponese, Ko Itakura (26 anni), di stanza al Borussia Mönchengladbach, ha scoperto che in fin dei conti il mercato del Napoli non è fi nito, anzi comincia adesso, e che c’è ancora un posto vacante al fi anco di Rrahmani, Ostigard e Juan Jesus”.