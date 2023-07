CorrSport – Da domani al via l’era Garcia: inizia il lavoro a Castel Volturno

Da domani inizierà ufficialmente l’era Garcia.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, mancherebbero 24 ore circa per l’inizio del nuovo lavoro targato Rudi Garcia, il quale da domani avrà bisogno di avviare i contatti con tutto il suo nuovo staff e lanciare le basi per il ritiro di Dimaro, che inizierà da 5 giorni: “E saranno altre ventiquattro ore di serenità interiore, prima di tuffarsi in quel calcio abbandonato nel gennaio del 2016, sette anni fa: poi, da domani, con un clic, le vacanze resteranno un ricordo e bisognerà ricominciare, addentrarsi nei segreti di Castel Volturno, scoprirne le abitudini per importare qualcosa di suo nell’organizzazione, incontrare gli staff“.