The Guardian – Il Napoli è interessato allo svincolato Wilfried Zaha, ci sono stati contatti con gli agenti nei giorni scorsi

Il Napoli è molto attivo sul mercato per cercare di rinforzarsi in vista della prossima stagione, dove vorrà confermarsi al vertice in Italia. Tra i giocatori sul quale il Napoli potrebbe puntare c’è Wilfried Zaha, ala ivoriana ex Crystal Palace, che al momento è svincolato. Come riportato dal The Guardian il club azzurro, così come Psg e Galatasaray nei giorni scorsi hanno incontrato gli agenti del calciatori, che ha offerte anche dall’Arabia e dalla Lazio. Nella prossima settimana l’esterno prenderà la decisione, ovvero capire se voler rimanere al Crystal Palace oppure lasciare l’Inghilterra, con mete come l’Italia e la Turchia che potrebbero diventare la sua prossima destinazione.