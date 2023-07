Il Napoli sta seguendo da molto vicino Davide Marco Faraoni, terzino destro dell’Hellas Verona, per farlo diventare il vice Di Lorenzo. Come riporta sul proprio profilo twitter l’esperto di mercato Nicolò Schira nei prossimo giorni è previsto un incontro tra gli azzurri e gli scaligeri. Il motivo di quest’incontro è per provare a portare al termine l’operazione tra i due club per acquistare il capitano della compagine scaligera.