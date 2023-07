Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo twitter il Bayern Monaco ha pagato ieri la clausola per acquistare Kim. Il club bavarese ha versato nelle casse del Napoli una cifra di circa 50 milioni di euro, incluse le tasse. Adesso bisogna aspettare che entrambi i club firmino tutti i documenti del caso per ufficializzare l’arrivo del coreano alla corte di Tuchel. Le visite mediche sono state fatte nei giorni scorsi in due giorni diversi.