Il Mattino – Osimhen non si aggregherà subito per il ritiro di Dimaro. Questo il motivo

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sui calciatori azzurri che saranno presenti in ritiro a Dimaro. Secondo il quotidiano le temperature rimarranno elevate nei prossimi giorni, mentre il Napoli si prepara per la stagione imminente. La squadra partirà venerdì per Dimaro-Folgarida e ha già fissato le prime due amichevoli: giovedì 20 contro l’Anaune e lunedì 24 contro la Spal. Victor Osimhen ha segnato una doppietta nella sua ultima partita con la Nigeria il 18 giugno, contribuendo alla vittoria per 3-2 contro Sierra Leone e garantendo la qualificazione alla coppa d’Africa del 2024 in Costa d’Avorio. E Victor, insieme agli altri giocatori che hanno partecipato alle partite internazionali di giugno, arriverà in Trentino alcuni giorni dopo il 14 luglio.