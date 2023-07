GdS – Apertura del Verona per l’affare Faraoni. Si può concludere per pochi milioni di euro

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Davide Faraoni potrebbe diventare il vice di Giovanni Di Lorenzo, offrendogli supporto e l’opportunità di giocare nel Napoli a 31 anni. La trattativa non è ancora iniziata, ma ci sono le basi. C’è stato l’ interesse da parte del Napoli. Il Verona ha già dato la disponibilità a cedere il giocatore, anche per gratitudine per la sua professionalità dimostrata nel corso degli anni. Per questo motivo, anche se potrebbe essere considerato un po’ fuori dagli standard di età, sarebbe sufficiente investire qualche milione di euro per ottenere una valida alternativa a destra.