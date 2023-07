Calciomercato.it – Per Itakura la situazione è in stand-by, al momento la trattativa non sembra esserci per il centrale

Nelle scorse ore si è parlato di un Napoli molto vicino a Ko Itakura, difensore 26enne della nazionale giapponese che piace agli azzurri. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it però non sembra esserci neanche una trattativa in corso tra il Napoli e il Borussia, squadra proprietaria del cartellino. Gli agenti non hanno confermato le voci delle scorse ore, anzi, nulla al momento fa pensare ad una chiusura immediata. Il gradimento per il centrale nipponico c’è ed è reale, ma è uno dei tanti nomi sulla lista di Aurelio De Laurentiis per sostituire Kim, e bisogna vedere come si evolverà nei prossimi giorni la situazione.