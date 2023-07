Giuntoli: “Mio padre mi ha trasmesso la Juventinità: che emozione essere qui”

La trattativa tra Cristiano Giuntoli e la Juventus si è finalmente conclusa. L’ex ds del Napoli si è legato ai bianconeri, proprio l’anno dopo lo scudetto conquistato con i partenopei. Al suo arrivo, Giuntoli ha concesso un’intervista ai canali ufficiali della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni.

Benvenuto alla Juventus, quali sono le sue prime sensazioni dopo questi primi giorni alla Continassa? “Le mie sensazioni sono state incredibili, quasi indescrivibili, perché per un bambino come me, che partiva da Prato, in pullman, faceva 8 ore di pullman per venire a vedere la Juventus, è motivo di grandissima soddisfazione, un’emozione incredibile veramente”.

C’è qualcuno a cui pensa in questo momento così speciale? “Sicuramente a mio papà, che era un grande tifoso juventino, poi mi ha inculcato la juventinità fin da piccolo, per questo da una parte lo ringrazio, ma c’è sempre quel pizzico di malinconia che mi porterò per sempre dietro”.

Se pensasse a un aggettivo che descrive la Juventus, a quale penserebbe? “Credo affascinante e ambiziosa”.

Un aggettivo che può descrivere lei? “E’ sempre difficile parlare di se stesso, alla fine dico sempre che dobbiamo lavorare più degli altri, poi se lavoreremo meglio degli altri, questo sarà il tempo a dirlo, però sicuramente… un grande lavoratore”.

Che Juventus intende costruire con il suo staff? “Ma credo che dobbiamo riuscire tutti insieme a mettere da parte l”io’ e ragionare con il ‘noi’. Mi piacerebbe tanto mettere insieme tante teste, con un solo cuore“.