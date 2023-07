FOTO – Sul web spuntano le nuove divise del Napoli, le immagini

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle nuove divise del Napoli, su internet hanno iniziato a circolare delle foto. Esse ritraggono quelle che sembrerebbero proprio le nuove maglie che indosseranno gli azzurri durante la prossima stagione. Nonostante non si conosca la fonte delle foto, le divise proposte stanno facendo sognare i tifosi del Napoli. Infatti, i colori scelti stanno ricevendo un’approvazione insolita, con la seconda maglia che ha un particolare alquanto romantico.

La prima maglia non è dell’azzurro acceso che ha regnato negli ultimi anni del Napoli. Bensì, è di un azzurro più chiaro, con uno stile che rimanda al vintage. La seconda maglia, bianca come capitato più volte, è quella più particolare, con la città partenopea raffigurata sullo sfondo. Infine, la terza maglia riprende uno dei colori più apprezzati dai tifosi azzurri nelle scorse stagioni: il nero. Sulle maniche una fantasia tipica delle terze maglie e gli sponsor in oro. La particolarità di quest’anno però, sembra essere legata proprio agli sponsor.

Dopo l’addio alla Lete, con la sua caratteristica scritta in rosso al centro del petto, la divisa del Napoli cambia faccia. Infatti, adesso, a fare da padrona, sarà la scritta ‘MSC’. Cambiamento apprezzato dai tifosi azzurri che non hanno mai nascosto il mancato apprezzamento nei confronti del colore rosso così centrale. Di seguito le foto che circolano sul web.