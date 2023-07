Erede Kim, si allontana l’ipotesi Kilman: proposto il rinnovo dai Wolves

La partenza di Kim Min-Jae ha aperto le danze in casa Napoli per la ricerca di un degno sostituto del coreano. Non sarà infatti facile sostituire il miglior difensore dello scorso campionato, specie se da pochi giorni il club ha cambiato ds e allenatore. Se da un lato però, De Laurentiis ha abituato i tifosi a partenze dolorose, dall’altro il presidente è sempre stato capace di sostituirli al meglio. Ecco perché il Napoli sta puntando forte Max Kilman, completo difensore inglese del Wolverhampton.

La prima offerta di 35 milioni è stata rifiutata dal club inglese, che, fino ad oggi, ne chiedeva almeno 40. A quanto riporta Sky Sports News, i Wolves hanno offerto un rinnovo di contratto al centrale per convincerlo a rimanere. Non si conoscono le cifre del contratto proposto dal club, ma esso sicuramente complica la trattativa per il Napoli. Secondo il portale inglese, ora è tutto nelle mani di Kilman, che dovrà decidere dove continuare la sua carriera calcistica.