CdS – Micheli il nuovo ds “in pectore”: il suo primo acquisto

Maurizio Micheli sarà il nuovo ds del Napoli. Un ds temporaneo, “in pectore”. Sarà lui che, a stretto contatto con Aurelio De Laurentiis, concluderà le trattative per portare nuovi rinforzi alla corte di Rudi Garcia. Una scelta temporanea, il Napoli ha tempo per sostituire Cristiano Giuntoli (la scadenza è fissata al 15 settembre).

Allora spazio a Micheli per concludere anche la trattativa che sta portando Kim Min-Jae al Bayern Monaco. E’ praticamente fatta per il suo passaggio ai campioni di Germania. Quindi sarà proprio il sostituto di Kim il primo acquisto di Micheli in questa nuova (seppur temporanea) veste nella dirigenza della SSC Napoli. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.