Gazzetta: “Garcia scatena Kvara! Ecco come vorrà sfruttare le sue caratteristiche…”

Kvara è sicuramente al centro del progetto Napoli. E Garcia non vede l’ora di allenare questo fuoriclasse che a soli 21 anni è arrivato in Italia e si è immediatamente imposto, unanimamente, diventando il miglior giocatore in assoluto della Serie A.

Cosa potrà fare di più alla sua seconda stagione napoletana? Se lo chiedono i tifosi napoletani che continuano a sognare, senza perdere la voglia di festeggiare. E ci sta pensando con grande curiosità anche Rudi l’andaluso. Quando hai un cavallo di razza come il georgiano, non hai bisogno di tirare le briglie, piuttosto di mollarle per liberare l’estro di questo campione che ancora ha mostrato solo la punta dell’iceberg delle sue enormi potenzialità. Al di là del sistema di gioco di partenza, che sarà sempre il 4-3-3, poi conta l’atteggiamento che tieni in campo.

E storicamente Garcia è uno che tiene più bassa la propria linea difensiva. Questo significa che per gli attaccanti ci sarà più campo dietro le linee avversarie, sfruttando lo spazio in modo diverso da come impostato nell’anno dello scudetto. Non si tratta di far paragoni antipatici, ogni tecnico ha un suo modo di vedere il calcio e di svilupparlo. Tutti ricordano come nella prima Roma di Rudi sia stato importante Gervinho come arma in più per far saltare le difese avversarie. Ora l’ivoriano era un giocatore più veloce ma sicuramente meno tecnico del georgiano, che comunque ha forza nelle gambe per progressioni importanti. Basta ricordare due gol particolari, fra i tanti bellissimi disegnati da “Kvaravaggio”: quello all’Atalanta, premiato come più bello della Serie A, che tutti ricorderanno. Ma anche quello realizzato con il Torino sempre al Maradona con una progressione di cinquanta metri reggendo le cariche di spalla del suo marcatore e poi concludendo di precisione. Ecco Rudi vorrà scatenare queste caratteristiche del gioiello di Tbilisi per fare la differenza. E se resterà col suo gemello diverso Victor Osimhen allora sì che ci sarà da divertirsi.

