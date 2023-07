CdS: “Sostituto Kim, il Napoli ha scelto! Partita la prima offerta…”

“Adesso, oh yes, è tutto così terribilmente chiaro che l’erede di Kim Minjae sia Maximilian Kilman (26), ch’è impossibile non entrare nel dettagli scavare tra le cifre e le distanze, semmai anche nell’anima dei club: il Napoli ha scelto, per il momento la priorità è questo inglese di origini ucraine che ha fatto innamorare in epoca non sospetta, che sarebbe stato avvicinato nella scorsa estate se all’improvviso non si fosse scoperta la strada giusta per arrivare a Kim, che però ha un costo. I quaranta milioni di euro richiesti dal Wolverhampton sono ancora tanti, anzi tantissimi, ma chi ne ha offerti trentacinque può anche essere disposto a fare un passettino in avanti e chi ne aspetta una manciata in più può anche rifl ettere sull’opportunità di fare due passi indietro. Questi sono soldi, sia in euro che in sterline. E infatti dall’Inghilterra anche il Daily Mail dà le parti più vicine”.

Così il Corriere dello Sport ha annunciato il sempre più probabile sostituto di Kim al Napoli. La distanza tra i due club frenerà l’affare o andrà in porto? Seguiranno aggiornamenti…