“La Lazio ha rivalutato la candidatura di Politano del Napoli per il proprio attacco. Piace a Sarri, ma i conti bisogna farli con De Laurentiis, non contempla la cessione. Politano ha il contratto in scadenza nel 2025, è romano e vorrebbe tornare a vivere a Roma“.

Così il Corriere dello Sport sul futuro dell’attaccante azzurro, con il presidente del Napoli non disposto a lasciarlo partire.