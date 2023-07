Tuttosport – Il Napoli vuole Schuurs! Il Torino però ha rifiutato la prima proposta, i dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli sta lavorando per la prossima stagione e cerca un sostituto per Kim, che si trasferirà al Bayern Monaco. Tra i giocatori seguiti c’è anche Perr Schuurs, attualmente al Torino. Il club azzurro ha offerto 28 milioni di euro (25 + 3 di bonus legati alla qualificazione in Champions League) per il suo acquisto. La dirigenza piemontese è totalmente insoddisfatta della proposta e l’ha respinta immediatamente.