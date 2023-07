Sportitalia – L’Udinese incontrerà tre diversi club per Samardzic, in corsa c’è anche il Napoli, questa la valutazione dei friulani

Come riportato in esclusiva da Sportitalia l’Udinese incontrerà ben 3 club per lavorare alla cessione del gioiellino Lazar Samardzic. Il club friulano dovrebbe incontrare i due club di Milano, ovvero Inter e Milan, e anche il Napoli, a cui piace molto il serbo. Il club della famiglia Pozzo si siederà al tavolo con tutti e tre i club per capire quale squadra ha un interesse più concreto per l’ex Lipsia. La valutazione del club bianconero per la mezz’ala è di 30 milioni di euro, che sono al momento leggermente trattabili.