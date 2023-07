Sky – Spalletti: “Ora mi godo le vacanze. Sul futuro…”

Queste sono le parole di Luciano Spalletti in collegamento da Certaldo: “Sono in vacanza nel luogo che mi ha cresciuto e c’è un’atmosfera assurda.”

Qual è il tuo rapporto col Napoli e col calcio in generale?: “Napoli mi ha dato tanto amore e io sarò sempre legato al Napoli, ma a volte appunto ci si separa per il troppo amore”.

Pensi di tornare ad allenare quest’anno?: “Penso proprio di no, devo ancora sistemare delle questioni personali e queste cose necessitano un po’ di tempo. Voglio stare un po’ con la mia famiglia. Se fossi stato ancora allenatore di serie A, non so con che entusiasmo sarei ripartito. Non avrei potuto soddisfare le aspettative dei napoletani. Per ora, rimango fermo, poi in futuro si vedrà”.

Pensi di allenare in serie A o all’estero?: “Sinceramente non ne ho la più pallida idea, per ora non ci penso ancora”

A chi hai dedicato la frase alla fine del tuo quadernone?: “La frase finale l’ho dedicata a Napoli”