Il Mattino – Tutto definito per Kim al Bayern Monaco. Domani effettuerà le visite mediche

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Kim Min-Jae. Secondo il quotidiano le valigie sono già pronte da tempo, ha terminato il servizio di leva obbligatoria in Corea del Sud e si prepara ora ad indossare la divisa del Bayern Monaco. Kim si sottoporrà alle visite mediche in Baviera domani, prima di firmare un contratto quinquennale con il Bayern. Riceverà sette milioni di euro a stagione più bonus e sarà a disposizione del tecnico Thomas Tuchel. Il Bayern ha già preparato l’assegno per pagare la clausola di 58 milioni di euro che andranno al Napoli in cambio del difensore sudcoreano.