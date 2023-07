Il Mattino – Per Maxime Lopez si è vicini alla chiusura. De Laurentiis vuole regalarlo a Garcia, i dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Sassuolo sta considerando seriamente l’offerta per Maxime Lopez, con il giocatore che sembra orientato verso un trasferimento al Napoli. La valutazione del centrocampista francese è scesa da 20 a 15 milioni di euro dopo i messaggi molto chiari inviati dal giocatore stesso. L’operazione sembra essere quasi conclusa e potrebbe segnare il primo arrivo della nuova stagione del Napoli. Lopez sarebbe ingaggiato come vice Lobotka.