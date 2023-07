GdS – Ipotesi prestito per Ostigard! Il sostituto arriva dalla serie A, i dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli è al lavoro sul mercato in entrata e in uscita. Uno dei reparti più importanti da migliorare è sicuramente la difesa, ormai priva del comandante Kim Min-jae. Un’opzione potrebbe essere quella di valutare la possibilità di accettare alcune proposte e concedere in prestito Leo Ostigard per favorire una rapida crescita del giocatore norvegese. Questa è l’analisi fornita da un noto quotidiano nel ruolo. Un’opzione per completare la rosa dei centrali difensivi potrebbe essere il giovane sloveno Jaka Bijol dell’Udinese. Sebbene sia ancora prematuro avviare una trattativa, è comunque considerato tra le possibili scelte.