CdS – Osimhen giura amore al Napoli. Il PSG sembra defilarsi e cambia obiettivo, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano qualcosa è successo, non si può sempre incolpare i giornalisti. Ci sono stati rumori, cifre e richieste indecenti di 180 milioni che De Laurentiis avrebbe chiesto per sacrificarlo. Inoltre, c’è anche il Paris Saint-Germain che sta osservando in casa Eintracht di Francoforte ovvero Kolo Muani, proprio quando nella dichiarazione di Victor Osimhen emerge una chiara volontà. La sua scelta dipende dal fatto di aver vinto con una squadra che apprezza le piccole cose che fai per loro. Dopo aver vinto lo scudetto, di rimanere sempre concentrato e determinato a ottenere successi anche in Champions League, Coppa Italia e tutte le altre competizioni. E di mettere tutto se stesso nel lavoro per far sì che ciò avvenga.