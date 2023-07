CdS – Kilman in pole per sostituire Kim! C’è da battere però la concorrenza di un club inglese, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Kim Minjae si unirà al Bayern dopo aver completato l’addestramento obbligatorio di base nella caserma di Nonsan in Corea. Il club azzurro per sostituirlo sta negoziando con il Wolverhampton per l’acquisizione di Max Kilman, un difensore sinistro di 26 anni considerato l’erede ideale: secondo quanto riportato in Inghilterra, la prima offerta da parte del DeLa è stata di 35 milioni di euro ma è stata respinta dai Wolves. Con chiarezza: lo valutano 40 milioni. Kilman è anche seguito dal Tottenham.