CdS – Con l’addio di Giuntoli ADL svolge anche il ruolo di DS. Il patron azzurro però si avvale di tanti collaboratori

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul ruolo svolto da Aurelio De Laurentiis in questa fase del calciomercato. Secondo il quotidiano Cristiano Giuntoli ha lasciato il Napoli per unirsi alla Juve, ma il club non ha ancora nominato un nuovo direttore sportivo per la stagione 2023-2024. Non c’è fretta nel compilarlo, secondo le regole del club hanno tempo fino al 15 settembre per farlo.

E sarà suo compito farlo. Oltre alle formalità, in questa fase è Aurelio De Laurentiis a guidare il mercato in stretto contatto con Rudi Garcia. A supportarlo nella gestione dei contatti e delle relazioni ci sono gli uomini dell’area scouting: Maurizio Micheli, Leonardo Mantovani e Nico de Cobellis. Nella squadra del mercato rimane anche Giuseppe Pompilio vice di Giuntoli durante i suoi anni a Napoli. Vi è anche Antonio Sinicropi, ex difensore della Vigor Lamezia e compagno di Valentina De Laurentiis, che lavora a stretto contatto con De Laurentiis da un po’ di tempo. Era presente a Castel di Sangro un anno fa ed è stato uno dei quattro partecipanti alla famosa cena dell’addio di Spalletti. Ad aprile ha conseguito il diploma da direttore sportivo, completando con successo il corso insieme a Kolarov e Caracciolo, tra gli altri. Il Settore Tecnico lo ha riconosciuto come il migliore nella prova tecnica finale.