Alvino: “Al momento per il Napoli non si cerca solo il sostituto di Kim, anche un vice Di Lorenzo, questo l’identikit”

Il giornalista Carlo Alvino sul proprio profilo Twitter ha svelato che al momento il Napoli non sembra stia cercando solo il sostituto di Kim Min Jae. La priorità del club di Aurelio De Laurentiis è anche un’altra, ovvero un terzino destro di riserva al capitano Giovanni Di Lorenzo. Il motivo di questa ricerca è dato dal fatto che il Napoli manderà di nuovo in prestito Alessandro Zanoli per farlo crescere con un buon minutaggio. Il profilo che ricerca il club azzurro è quello di un calciatore italiano, con poco più di 30 anni, consapevole di non avere molte occasioni ma che sappia farsi trovare pronto ed inoltre dal basso costo. Questo il suo tweet: “Non c’è solo il sostituto di Kim nei piani del Napoli in questi giorni. Con Bereszynski tornato alla Samp per fine prestito e Zanoli pronto a ripetere un’esperienza come l’anno scorso, il club di Adl accelera per un vice Di Lorenzo (il capitano a giorni si legherà al Napoli con un lungo contratto). Il profilo è un giocatore italiano poco più che trentenne, esperto, consapevole di avere durante l’anno non tante occasioni ma comunque capace di farsi trovare sempre pronto all’occorrenza e dai costi dell’operazione in linea con la politica societaria“.