A Sky Sport, nel corso del programma Calciomercato – l’originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul rinnovo di Osimhen, commentando così gli sviluppi.

“A fuoco lento si avvicina il rinnovo di Osimhen: c’è stato un secondo incontro con Calenda, i contati sono continui, per arrivare a un’intesa su una cifra su cui ancora non c’è accordo, come non c’è accordo su una clausola che ADL vorrebbe molto alta e l’entourage molto bassa. Ma si respira ottimismo e quest’accordo permetterebbe al Napoli di tenerlo ancora un anno”

Ugolini ha commentato così:

“Questa notizia ricorda la situazione Cavani, in cui ADL lo trattenne per un anno, con un ingaggio che andava oltre il monte stipendi della squadra, per poi andare al Psg l’anno dopo”.