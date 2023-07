Termina dopo appena sei mesi l’avventura all’ombra del Vesuvio di Bartosz Bereszynski! Il terzino polacco saluta Napoli e torna alla Sampdoria in Serie B, non sarà riscattato dalla compagine partenopea che attende di accogliere nuovamente Alessandro Zanoli.

Bereszynski non ha convinto Spalletti ed i tifosi con solo cinque presenze collezionate in maglia azzurra dal suo arrivo al Maradona. Il polacco può comunque aggiungere al suo palmarès lo Scudetto ed è per questo che, con un messaggio sui social, si è congedato calorosamente con tutta la città e la squadra. Di seguito il messaggio del calciatore:

“Napoli…qui ho vissuto solo pochi mesi ma sono stati memorabili.

È stato un grande onore ed un privilegio per me indossare la Maglia azzurra.. vincere lo scudetto con voi dopo 33 anni ed alzare la coppa è stata un emozione Incredibile..farà parte di me per sempre!

Ringrazio la società e staff per questa opportunità, ringrazio voi tifosi che mi avete sempre accolto nel migliore dei modi..Sopratutto grazie a questa squadra che mi ha fatto sentire fin da subito uno di VOI

un Grande in bocca al lupo per il vostro futuro..

Vi vogl ben wagliu“.