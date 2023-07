Gazzetta – Maxime Lopex vuole il Napoli: Garcia ha dato l’ok per l’acquisto

Maxime Lopez sarebbe entusiasta di approdare al Napoli.

Il centrocampista del Sassuolo piace anche al tecnico Garcia, che ne avrebbe approvato l’acquisto. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la sua valutazione è tra i 10 e i 15 milioni di euro. Una spesa fattibile che potrebbe convincere il Napoli ad affondare il colpo e a regalare al suo nuovo tecnico un profilo che ha sempre fatto bene in Serie A e che ha dimostrato di poter giocare in più ruoli del centrocampo e dell’attacco. I colloqui con il Sassuolo continuano.