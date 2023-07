CorrSport – Le Normand ha una clausola di 40 milioni: il Napoli prova a trattare

Robin Le Normand è un nome che intriga l’ambiente partenopeo per il dopo Kim.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, il difensore della Real Sociedad ha una clausola rescissoria di circa 40 milioni di euro. Un cartellino non proprio agevole per il calciatore, ma gli azzurri potrebbero provare ad intavolare un discorso con il club spagnolo per ridurre le pretese, abbastanza alte. Il profilo piace molto e il Napoli starebbe attenzionato con grande interesse la possibilità di acquistarne il cartellino per la prossima stagione.