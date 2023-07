CorrMezz – Osimhen verso la conferma per un altro anno: la situazione

Victor Osimhen potrebbe rimanere un altro anno sotto il Vesuvio.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui l’attaccante nigeriano e il Napoli dovranno fare il punto della situazione quanto prima per il bene del club e del calciatore. La sensazione è che si possa trovare l’intesa per trattenere il bomber nigeriano per un’altra stagione con l’inserimento di una clausola rescissoria, una condizione che dunque potrebbe accontentare sia il suo entourage che la società stessa.