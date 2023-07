Maxime Lopez: “Mi piace un club del sud che mi ricorda molto il Marsiglia”

Parte ufficialmente oggi il calciomercato. Tante le indiscrezioni vere o semplici rumours che verranno presto smentiti. La nuova voce di mercato vorrebbe un interesse del Napoli per Maxime Lopez. Il centrocampista del Sassuolo piace a molte squadre come ha rivelato l’ad Carnevali. Il Napoli ha bisogno di un centrocampista che possa far rifiatare Lobotka e il francese del Sassuolo potrebbe essere il profilo più adeguato.

Maxime Lopez ha confermato il suo addio ai microfoni di Le Media Carré, svelando un piccolo indizio che potrebbe portarlo in azzurro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ho fatto tre stagioni nel Sassuolo, che è un grande club. Ho già parlato con loro del mio futuro, li ho ringraziati perché in un certo senso mi hanno rilanciato e mi hanno anche permesso di mettermi in mostra, ma credo sia arrivato il momento di andare e di puntare più in alto. In Italia sto molto bene, amo questo paese, parlo italiano, e ci sono grandi club e se possi andare in uno di questi club sarebbe il top. Mi piace molto anche un club del sud che mi ricorda molto Marsiglia.”