GdS – Con l’addio di Giuntoli De Laurentiis sempre più leader del Napoli. C’è un dettaglio però che sorprende per Micheli e Mantovani

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul quel che sarà il Napoli dopo l’addio di Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano dopo la perdita del tecnico dello scudetto e del direttore sportivo Giuntoli, il presidente ha preso la decisione di assumere un ruolo sempre più centrale nel processo decisionale. Un leader solitario al comando. Il cerchio magico intorno a De Laurentiis è composto principalmente dall’amministratore delegato, Andrea Chiavelli. Il genero Antonio Sinicropi invece è uno dei collaboratori più stretti nell’area tecnica, insieme agli scouting Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, ammirati da molti per la loro conoscenza ed esperienza. Uno dei risultati negativi di questa maggiore centralizzazione è che Micheli e Mantovani sono ora senza contratto. Ciò nonostante ADL che gli presenterà un nuovo accordo da firmare durante il ritiro a Dimaro, fra due settimane. Al momento però non sono più ufficialmente tesserati per il club.