CdS – Il futuro di Osimhen è in bilico! O rinnova o sarà ceduto, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il popolo azzurro vive con il fiato sospeso in attesa che la trattativa con il Napoli prenda una piega definitiva: in ballo ci sono il rinnovo, le riflessioni e i piani dei corteggiatori. Sempre loro, sempre quelli. Congelati e in attesa al cospetto della valutazione monstre di De Laurentiis, però sempre in agguato. Fino alla fine. Garcia è in attesa di risposte per conoscere i dettagli su Osimhen, la colonna più solida e determinante del famoso capolavoro. De Laurentiis è personalmente responsabile della gestione delle trattative per Osimhen e sta dialogando direttamente con il suo manager, Roberto Calenda.