CdS – Ancora dubbi sul futuro di Zielinski e Lozano. Il messicano quello più vicino alla cessione

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano. Secondo il quotidiano Zielinski e Lozano, con un contratto di un ultimo anno a 4,5 milioni di euro di stipendio, sono in attesa di scoprire cosa accadrà domani. Il polacco vorrebbe continuare e magari prolungare il contratto a cifre più contenute, in linea con il tetto salariale stabilito dal club oltre un anno fa. Il Chucky punta alla Premier League, ma al momento il Napoli non ha visto grandi cambiamenti.