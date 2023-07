Calciomercato.com – Rudi Garcia vuole Maxime Lopez per il centrocampo, la richiesta del Sassuolo e la concorrenza da battere

Con l’approdo in panchina di Rudi Garcia e la quasi sicura partenza di Diego Demme il Napoli è alla ricerca di un nuovo vice Lobotka. Proprio il tecnico francese sembra aver richiesto alla società azzurra una sua vecchia conoscenza al Marsiglia, ovvero Maxime Lopez. Il mediano gioca attualmente al Sassuolo, e come riporta Calciomercato.com il tecnico transalpino lo vuole di nuovo alla sua corte. Il calciatore accetterebbe di tornare di nuovo sotto l’ala protettiva del suo vecchio mister, e vuole giocare nel club campione d’Italia. Al momento però il Napoli non è l’unica squadra interessata, su di lui c’è anche la Fiorentina, e il prezzo richiesto dal Sassuolo è tra i 10 e i 15 milioni di euro.