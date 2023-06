Gazzetta – Oggi incontro decisivo tra ADL e Giuntoli per il futuro del ds

Nella giornata di oggi è previsto un incontro di vitale importanza tra ADL e Giuntoli per il futuro del direttore sportivo.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui saremmo alle battute finali tra i due per arrivare ad un ipotetico accordo finale: “Si tratta a oltranza, per arrivare alla fumata bianca entro oggi. Tra Cristiano Giuntoli, diesse in uscita dal Napoli e promesso sposo della Juventus, e Aurelio De Laurentiis i contatti sono ripresi continui e frequenti dopo un periodo di freddo. Anche ieri i due si sono sentiti, ma il presidente del Napoli continua a tenere il suo dirigente sulla corda. La sensazione è che la voglia tirare fino all’ultimo per fargli sudare il passaggio di maglia e che alla fine tutto si farà, ma con l’imprevedibile ADL tutto può succedere”.