Di Marzio: “L’Empoli su un giocatore del Napoli, Corsi vuole chiudere”

Dopo l’ottima stagione in Serie A, l’Empoli di Fabrizio Corsi cerca rinforzi importanti per l’anno prossimo. Tra le piste percorribili, c’è sicuramente quella di fare affari con l’amico Aurelio De Laurentiis. Di trattative tra il Napoli e il club toscano, ci sono tanti esempi, partendo da Valdifiori per arrivare a Zielinski, passando dai terzini Mario Rui, Hysaj e soprattutto il capitano Di Lorenzo. Il prossimo indiziato a passare dagli azzurri all’Empoli è Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli che ha giocato al Bari l’ultima stagione.

Le parole di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport: “L’Empoli vuole Michael Folorunsho del Napoli. Per il giocatore classe 1998 c’è la forte volontà del club toscano di chiudere e ieri c’è stato un incontro tra i due club. Il centrocampista italiano di origini nigeriane nell’ultima stagione è stato in prestito al Bari, dove ha collezionato trentadue presenze, nove gol e due assist”.