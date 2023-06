Cm.com – Il Napoli vuole bloccare Tommaso Baldanzi, per farlo De Laurentiis pronto ad offrire due giocatori

Il Napoli è molto attento sul mercato, soprattutto per giocatori futuribili e già oggi in grado di fare la differenza. Come riportato da Calciomercato.com il club azzurro vuole bloccare Tommaso Baldanzi, classe 2003 che ha disputato un ottimo mondiale under 20. L’Empoli, squadra proprietaria del suo cartellino, non vorrebbe farne a meno, e vorrebbe tenerlo almeno per un’altra stagione, così da monetizzare il massimo possibile. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis però vuole bloccarlo subito, anche lasciandolo in prestito per 1 anno in Toscana. Per provare a sbloccare la trattativa il Napoli vorrebbe offrire al club azzurro in prestito Gaetano e Folorunsho, giocatori che tanto piacciono al club del presidente Corsi, almeno per strappare un’opzione sul classe 2003. La concorrenza sul giovane è tanta, infatti su di lui ci sono anche Inter e Roma, ma il Napoli vuole fare in modo di anticipare la concorrenza strappando un’opzione per trarre vantaggio sulle dirette concorrenti.