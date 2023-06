Ag. Doekhi: “Apriamo alla possibilità di andare a Napoli come sostituto di Kim, so che lui è nella lista del Napoli”

Nel corso di Radio Crc, nella trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ è intervenuto Seraino Dalgliesh, agente del difensore dell’Union Berlino Danilho Doekhi. L’agente del difensore ha parlato del suo assistito e della possibilità che possa arrivare a Napoli come sostituto di Kim. Queste le sue parole. “Apriamo alla possibilità di arrivare a Napoli come sostituto di Kim, è una cosa che potrebbe accadere. Nel prossimo weekend tornerà dalle vacanze e vedremo cosa accadrà, e se si conclude il trasferimento di Kim. Io so che Doekhi è nella lista lista del Napoli. Non si parla di offerte in questo caso, perché in questo periodo il mercato va avanti a sondaggi. C’è un club che lo vuole in Inghilterra e uno in Bundesliga. Quando arriverà un’offerta ufficiale sarà valutata. Con l’apertura del mercato valuteremo le offerte concrete”.