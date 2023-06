CdS – Kim al Bayern: è fatta! Ecco perché ancora deve firmare

Secondo il Corriere dello Sport, Kim sarà presto un calciatore del Bayern Monaco. Manca, però, la firma. I bavaresi, infatti, non possono ancora versare i 50 milioni previsti dalla clausola rescissoria valida dal 1° al 15 luglio. Il Bayern aspetta che il sudcoreano concluda l’addestramento militare obbligatorio nel suo paese e poi potrà procedere. Kim ha a disposizione 2 telefonate al giorno e internet limitato per restare informato. Non solo: c’è da aspettare anche la conclusione dell’operazione che porterà Lucas Hernandez al Psg.