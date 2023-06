Koulibaly: “Il Napoli ha tutto per rivincere lo Scudetto, Garcia sarà capace di fare un ottimo lavoro”

Intervistato ad il Corriere dello Sport difensore del Napoli Kalidou Koulibaly che ha parlato sia dello Scudetto del Napoli ed ha lanciato un messaggio ai suoi vecchi compagni. Ecco quanto detto:

“Il Napoli ha tutte le carte in regola per vincere di nuovo, ma la concorrenza non si farà certo da parte. La Serie A sta dimostrando di essere una delle leghe più competitive d’Europa e questo è motivo di soddisfazione per gli appassionati del calcio italiano. Quando si cambia allenatore, ci vuole sempre del tempo per adattarsi. Tuttavia, Garcia ha una conoscenza approfondita del campionato italiano e sarà in grado di fare un ottimo lavoro. Naturalmente, il successo dipende anche dalla squadra che rimane e da quella che parte. Napoli ha una grande opportunità di successo sia in Italia che nella Champions League. I giocatori attuali hanno lasciato un segno importante, ma vincere un altro scudetto sarebbe davvero straordinario. Speriamo che questi campioni scelgano di rimanere e continuare a scrivere la storia del club partenopeo”.